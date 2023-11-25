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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 25 ноября 2023
Сток Сити
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 3
Завершен
Блэкберн
4'
С. Уортон
86'
Э. Моран
90+1'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Блэкберн
90'
+4
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
С. Шмодикс
90'
+3
Замена
Г. Леонард
️️️️
К. Бриттан
90'
+3
Замена
С. Телалович
️️️️
Э. Моран
Желтая карточка
Б. Пирсон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Томпсон
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Шмодикс
Пас отдал
Д. Гаррет
86'
ГОЛ! 0:2!
Э. Моран
85'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Т. Долан
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Э. Стивенс
80'
Замена
Уэсли
️️️️
Д. Джонсон
80'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
М. Лери
74'
Замена
Л. Гуч
️️️️
К. Хувер
74'
Замена
Р. Ммае
️️️️
Д. Гэйл
56'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Долан
10'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
С. Уортон
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Уортон
Пас отдал
Э. Моран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
4
Бен Пирсон
(К)
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
(К)
АП
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Leo Duru
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
4-4-1-1
1
Бонхэм
3
Стивенс
15
Макнелли
5
Роуз
25
Хувер
10
Ба
18
Бюргер
14
Джонсон
4
Пирсон
7
Лери
34
Гэйл
3-2-2-3
1
Вальстедт
5
Хилл
17
Картер
16
Уортон
2
Бриттан
3
Пикеринг
20
Уортон
6
Тронстад
24
Долан
11
Шмодикс
23
Моран
3
Стивенс
15
Томпсон
15
Томпсон
3
Стивенс
25
Хувер
7
Гуч
7
Гуч
25
Хувер
7
Лери
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
7
Лери
14
Джонсон
7
Уэсли
7
Уэсли
14
Джонсон
34
Гэйл
8
Ммае
8
Ммае
34
Гэйл
16
Уортон
27
Трэвис
27
Трэвис
16
Уортон
24
Долан
30
Гаррет
30
Гаррет
24
Долан
11
Шмодикс
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
23
Моран
17
Телалович
17
Телалович
23
Моран
2
Бриттан
9
Леонард
9
Леонард
2
Бриттан
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
7
Андре Видигаль
ЛВ
Главный тренер
Алекс Нил
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Leo Duru
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
7
Андре Видигаль
ЛВ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Leo Duru
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
bet365 Stadium, Stoke
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