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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон: обзор матча 25 ноября 2023
Хаддерсфилд Таун
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
87'
Б. Джексон
45+1'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
90'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
У. Смоллбоун
ГОЛ! 1:1!
Б. Джексон
Пас отдал
Б. Диарра
87'
80'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
Р. Фрейзер
80'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
С. Армстронг
80'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бри
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Касуму
73'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Корома
73'
Желтая карточка
Т. Лис
70'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Д. Хедли
65'
55'
Замена
С. Эдози
️️️️
К. Сулемана
50'
Желтая карточка
К. Сулемана
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
С. Армстронг
Желтая карточка
Д. Хедли
41'
Желтая карточка
Д. Касуму
38'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
К. Харрат
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
94
Браима Диарра
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
31
Росс Стюарт
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Максвелл
12
Лис
6
Хелик
5
Пирсон
7
Джексон
3
Хедли
6
Хогг
18
Касуму
42
Томас
23
Харрат
37
Корома
4-3-2-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
14
Бри
4
Харвуд-Беллис
12
Смоллбоун
4
Даунс
17
Армстронг
10
Фрейзер
7
Сулемана
10
Армстронг
23
Харрат
3
Накаяма
3
Накаяма
23
Харрат
18
Касуму
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
18
Касуму
37
Корома
94
Диарра
94
Диарра
37
Корома
3
Хедли
37
Бургзорг
37
Бургзорг
3
Хедли
14
Бри
3
Мэннинг
3
Мэннинг
14
Бри
10
Фрейзер
19
Чарльз
19
Чарльз
10
Фрейзер
7
Сулемана
23
Эдози
23
Эдози
7
Сулемана
17
Армстронг
31
Стюарт
31
Стюарт
17
Армстронг
12
Смоллбоун
19
Адамс
19
Адамс
12
Смоллбоун
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
John Smith's Stadium, Huddersfield
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