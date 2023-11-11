Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити: обзор матча 11 ноября 2023
Куинз Парк Рейнджерс
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
Замена
Ч. Келман
️️️️
К. Уиллок
90'
+1
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
П. Смит
82'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Д. Коулбэк
82'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Л. Дайкс
74'
71'
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
67'
Желтая карточка
Д. Найт
Желтая карточка
С. Филд
67'
Желтая карточка
П. Смит
63'
60'
Замена
С. Белл
️️️️
А. Мехмети
60'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
А. Вайманн
59'
Желтая карточка
К. Принг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Андреас Вайманн
(К)
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Чарли Келман
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
11
Сэм Белл
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
3
Пал
2
Данн
27
Кук
29
Какай
21
Доззел
4
Коулбэк
26
Филд
16
Уиллок
11
Смит
13
Дайкс
4-3-1-2
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
3
Принг
12
Найт
17
Сайкс
37
Джеймс
9
Мехмети
18
Вайманн
9
Конвей
11
Смит
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
11
Смит
4
Коулбэк
32
Ричардс
32
Ричардс
4
Коулбэк
16
Уиллок
23
Келман
23
Келман
16
Уиллок
13
Дайкс
22
Армстронг
22
Армстронг
13
Дайкс
18
Вайманн
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
18
Вайманн
9
Мехмети
11
Белл
11
Белл
9
Мехмети
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
23
Стефан Баич
ВР
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Geoff Eltringham, England
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+