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Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Кардифф
Сток Сити - Кардифф: обзор матча 04 ноября 2023
Сток Сити
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Кардифф
86'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Д. Роллс
Замена
Д. Лорент
️️️️
В. Бюргер
82'
Замена
Л. Гуч
️️️️
М. Лери
82'
77'
Замена
O. Tanner
️️️️
Д. Боулер
Замена
Д. Ба
️️️️
Д. Джонсон
67'
62'
Замена
К. Этете
️️️️
Я. Мейте
62'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Робинсон
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
А. Видигаль
59'
Замена
Уэсли
️️️️
Д. Гэйл
58'
Желтая карточка
Л. Макнелли
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
4
Бен Пирсон
(К)
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-3-2-1
1
Бонхэм
3
Стивенс
15
Макнелли
5
Роуз
25
Хувер
18
Бюргер
4
Пирсон
14
Джонсон
7
Видигаль
7
Лери
34
Гэйл
4-3-1-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
11
Мейте
32
Роллс
6
Сиопис
11
Боулер
9
Грант
47
Робинсон
18
Бюргер
29
Лорент
29
Лорент
18
Бюргер
14
Джонсон
10
Ба
10
Ба
14
Джонсон
7
Видигаль
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Видигаль
7
Лери
7
Гуч
7
Гуч
7
Лери
34
Гэйл
7
Уэсли
7
Уэсли
34
Гэйл
32
Роллс
24
Уинтл
24
Уинтл
32
Роллс
47
Робинсон
10
Колуилл
10
Колуилл
47
Робинсон
11
Боулер
11
11
11
Боулер
11
Мейте
28
Этете
28
Этете
11
Мейте
Остались в запасе
Сток Сити
Кардифф
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Сток Сити - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
bet365 Stadium, Stoke
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