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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 04 ноября 2023
Бристоль Сити
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
64'
Р. Дикки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
90'
+3
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
84'
83'
Замена
А. Фамево
️️️️
Р. Джеймс
83'
Замена
M. Johnson
️️️️
А. Мусаба
83'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Д. Бернард
Желтая карточка
К. Принг
67'
ГОЛ! 1:0!
Р. Дикки
64'
Замена
С. Белл
️️️️
Д. Таннер
61'
Замена
А. Мехмети
️️️️
А. Вайманн
61'
Замена
К. Нейсмит
️️️️
З. Винер
61'
46'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Гассама
46'
Замена
П. Валентин
️️️️
М. Смит
Желтая карточка
М. Сайкс
45'
+2
42'
Желтая карточка
Д. Гассама
32'
Красная карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
18
Андреас Вайманн
(К)
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
14
Майкл Смит
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
28
Tommy Backwell
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
3-2-3-2
1
О'Лири
19
Таннер
16
Дикки
26
Винер
3
Принг
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
12
Найт
17
Сайкс
9
Конвей
18
Вайманн
4-3-1-2
1
5
Бернард
13
Патерсон
27
4
Диаби
7
10
Беннэн
33
Джеймс
49
Мусаба
23
Гассама
14
Смит
26
Винер
3
Нейсмит
3
Нейсмит
26
Винер
18
Вайманн
9
Мехмети
9
Мехмети
18
Вайманн
19
Таннер
11
Белл
11
Белл
19
Таннер
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
33
Джеймс
14
Фамево
14
Фамево
33
Джеймс
14
Смит
2
Валентин
2
Валентин
14
Смит
23
Гассама
6
Волкс
6
Волкс
23
Гассама
49
Мусаба
28
28
49
Мусаба
5
Бернард
11
Флетчер
11
Флетчер
5
Бернард
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
23
Стефан Баич
ВР
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
28
Tommy Backwell
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
32
Девис Васкес
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
28
Tommy Backwell
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Эштон Гэйт
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