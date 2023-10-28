Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сток Сити
Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 28 октября 2023
Мидлсбро
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
8'
М. Роуз
37'
М. Лери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
90'
+2
Желтая карточка
Э. Стивенс
Замена
А. Гилберт
️️️️
И. Джонс
83'
80'
Замена
Уэсли
️️️️
Д. Гэйл
80'
Замена
А. Видигаль
️️️️
С. Хакшабанович
72'
Замена
Л. Гуч
️️️️
М. Лери
Замена
С. Силвера
️️️️
М. Крукс
71'
69'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Гринвуд
61'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Д. Коберн
61'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
Р. ван ден Берг
61'
Желтая карточка
Р. ван ден Берг
57'
Желтая карточка
П. МакНэйр
53'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Лери
Пас отдал
Д. Джонсон
36'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Роуз
Пас отдал
С. Хакшабанович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
29
Джош Лорент
(К)
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
3-3-2-2
88
Дьенг
4
Энгель
17
МакНэйр
23
Фрай
16
Хаусон
4
Барласер
25
Крукс
20
Гринвуд
25
Джонс
33
ван ден Берг
19
Коберн
4-3-2-1
1
Бонхэм
25
Хувер
15
Макнелли
5
Роуз
3
Стивенс
29
Лорент
4
Пирсон
14
Джонсон
7
Лери
29
Хакшабанович
34
Гэйл
33
ван ден Берг
2
Дейкстел
2
Дейкстел
33
ван ден Берг
25
Крукс
17
Силвера
17
Силвера
25
Крукс
20
Гринвуд
17
Роджерс
17
Роджерс
20
Гринвуд
25
Джонс
20
Гилберт
20
Гилберт
25
Джонс
19
Коберн
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
19
Коберн
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
29
Хакшабанович
7
Видигаль
7
Видигаль
29
Хакшабанович
7
Лери
7
Гуч
7
Гуч
7
Лери
34
Гэйл
7
Уэсли
7
Уэсли
34
Гэйл
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
34
Фрэнк Филдинг
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Сток Сити
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+