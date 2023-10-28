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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Суонси
Блэкберн - Суонси: обзор матча 28 октября 2023
Блэкберн
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
28'
Л. Каллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Суонси
Желтая карточка
Э. Моран
89'
88'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Д. Йетс
83'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Патерсон
79'
Желтая карточка
Х. Эшби
77'
Желтая карточка
Д. Фултон
72'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Ч. Патино
Желтая карточка
С. Уортон
63'
Желтая карточка
С. Шмодикс
60'
Замена
Г. Леонард
️️️️
Т. Долан
60'
Замена
А. Уортон
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
60'
50'
Желтая карточка
Л. Каллен
Замена
Д. Маркандай
️️️️
К. Бриттан
46'
Замена
Э. Моран
️️️️
А. Сигурдссон
46'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
37'
Желтая карточка
Х. Картер
32'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Каллен
Пас отдал
Ч. Патино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
(К)
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Тирис Долан
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
3-2-1-3-1
5
Хилл
17
Картер
16
Уортон
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
6
Тронстад
11
Шмодикс
10
Сигурдссон
24
Долан
1
Вальстедт
4-2-1-3
19
33
Эшби
6
Хамфрис
14
Тимон
6
Дарлинг
6
Гримес
28
Патино
9
Лоу
11
Каллен
35
Патерсон
12
Йетс
26
Ранкин-Костелло
20
Уортон
20
Уортон
26
Ранкин-Костелло
10
Сигурдссон
23
Моран
23
Моран
10
Сигурдссон
2
Бриттан
24
Маркандай
24
Маркандай
2
Бриттан
24
Долан
9
Леонард
9
Леонард
24
Долан
12
Йетс
5
Кабанго
5
Кабанго
12
Йетс
28
Патино
4
Фултон
4
Фултон
28
Патино
35
Патерсон
8
Купер
8
Купер
35
Патерсон
Остались в запасе
Блэкберн
Суонси
25
Джо Хилтон
ВР
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Блэкберн - Суонси
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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