Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Хаддерсфилд Таун - Кардифф: обзор матча 24 октября 2023
Хаддерсфилд Таун
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 4
Завершен
Кардифф
2'
К. Робинсон
12'
Д. Гутас
43'
Я. Мейте
55'
П. Нг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Кардифф
90'
+5
Желтая карточка
Д. Коллинс
87'
Желтая карточка
Э. Адамс
79'
Замена
Э. Адамс
️️️️
М. Сиопис
66'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Д. Роллс
66'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Робинсон
63'
Желтая карточка
М. Сиопис
63'
Замена
И. Угбо
️️️️
Я. Мейте
63'
Замена
O. Tanner
️️️️
Д. Боулер
55'
ГОЛ! 0:4!
П. Нг
Замена
K. Hudlin
️️️️
Д. Бургзорг
46'
Замена
Т. Эдвардс
️️️️
М. Пирсон
46'
Замена
Т. Лис
️️️️
Д. Хедли
46'
Замена
Д. Корома
️️️️
Б. Уайлс
46'
Желтая карточка
М. Хелик
45'
+3
43'
ГОЛ! 0:3!
Я. Мейте
12'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гутас
Пас отдал
Д. Роллс
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Боулер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
4-3-2-1
21
Николлс
3
Хедли
6
Хелик
3
Накаяма
5
Пирсон
5
Радони
6
Хогг
26
Уайлс
37
Бургзорг
42
Томас
23
Харрат
4-3-1-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
6
Сиопис
32
Роллс
11
Мейте
11
Боулер
47
Робинсон
9
Грант
5
Пирсон
12
Эдвардс
12
Эдвардс
5
Пирсон
3
Хедли
12
Лис
12
Лис
3
Хедли
37
Бургзорг
25
25
37
Бургзорг
26
Уайлс
37
Корома
37
Корома
26
Уайлс
32
Роллс
24
Уинтл
24
Уинтл
32
Роллс
6
Сиопис
38
Адамс
38
Адамс
6
Сиопис
47
Робинсон
10
Колуилл
10
Колуилл
47
Робинсон
11
Мейте
99
Угбо
99
Угбо
11
Мейте
11
Боулер
11
11
11
Боулер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+