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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн: обзор матча 07 октября 2023
Куинз Парк Рейнджерс
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 4
Завершен
Блэкберн
19'
Т. Долан
23'
А. Сигурдссон
60'
А. Сигурдссон
66'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
Желтая карточка
П. Смит
90'
+3
89'
Замена
З. Гилсенан
️️️️
С. Шмодикс
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
S. Duke-McKenna
79'
76'
Замена
Н. Эннис
️️️️
Т. Долан
Замена
О. Какай
️️️️
Z. Larkeche
74'
Замена
П. Смит
️️️️
Д. Коулбэк
71'
66'
ГОЛ! 0:4!
С. Шмодикс
60'
ГОЛ! 0:3!
А. Сигурдссон
60'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
С. Тронстад
60'
Замена
Э. Моран
️️️️
А. Сигурдссон
46'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Маркандай
43'
Желтая карточка
С. Шмодикс
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Сигурдссон
Пас отдал
С. Шмодикс
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Долан
Пас отдал
Д. Ранкин-Костелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Блэкберн
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
19
Зак Гилсенан
АП
23
Энди Моран
АП
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
3-3-1-3
31
Бегович
3
Пал
3
2
Данн
6
Кларк-Салтер
21
Доззел
4
Коулбэк
10
Хаир
10
13
Дайкс
22
Армстронг
3-2-1-3-2
5
Хилл
17
Картер
5
Хайам
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
6
Тронстад
24
Долан
11
Шмодикс
10
Сигурдссон
1
Вальстедт
24
Маркандай
3
29
Какай
29
Какай
3
10
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
10
4
Коулбэк
11
Смит
11
Смит
4
Коулбэк
6
Тронстад
27
Трэвис
27
Трэвис
6
Тронстад
24
Маркандай
2
Бриттан
2
Бриттан
24
Маркандай
11
Шмодикс
19
Гилсенан
19
Гилсенан
11
Шмодикс
10
Сигурдссон
23
Моран
23
Моран
10
Сигурдссон
24
Долан
9
Эннис
9
Эннис
24
Долан
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
31
Джордан Арчер
ВР
4
Реджи Каннон
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
16
Крис Уиллок
ЛВ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
4
Реджи Каннон
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
16
Крис Уиллок
ЛВ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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