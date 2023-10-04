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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бристоль Сити
Ротерхэм - Бристоль Сити: обзор матча 04 октября 2023
Ротерхэм
04.10.2023, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
86'
Т. Блэкетт
81'
Т. Конвей
90+6'
Т. Конвей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Бристоль Сити
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Т. Конвей
Пас отдал
Э. Кинг
90'
Желтая карточка
Х. Робертс
ГОЛ! 1:1!
Т. Блэкетт
Пас отдал
А. Аппиа
86'
84'
Замена
Х. Робертс
️️️️
С. Белл
82'
Желтая карточка
Т. Конвей
81'
ГОЛ! 0:1!
Т. Конвей
Пас отдал
К. Нейсмит
Замена
А. Аппиа
️️️️
А. Грин
80'
Замена
С. Реван
️️️️
К. Брэмолл
80'
79'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Уилльямс
79'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Д. Найт
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Хагилл
73'
66'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Г. Корник
66'
Замена
А. Вайманн
️️️️
М. Сайкс
Замена
Г. Холл
️️️️
Л. Пелтье
62'
Замена
С. Клукас
️️️️
Кафу
62'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
25
Андре Грин
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
88
Кафу
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
23
Лембикиса
6
Блэкетт
21
Пелтье
4
Тьехи
88
Кафу
20
Рэтбоун
44
Оньединма
25
Грин
9
Хагилл
4-4-2
1
О'Лири
19
Гарднер-Хикман
16
Дикки
3
Нейсмит
3
Принг
37
Джеймс
8
Уилльямс
17
Сайкс
12
Найт
11
Белл
23
Корник
15
Брэмолл
23
Реван
23
Реван
15
Брэмолл
21
Пелтье
24
Холл
24
Холл
21
Пелтье
88
Кафу
6
Клукас
6
Клукас
88
Кафу
25
Грин
28
Аппиа
28
Аппиа
25
Грин
9
Хагилл
9
9
9
Хагилл
11
Белл
5
Робертс
5
Робертс
11
Белл
8
Уилльямс
10
Кинг
10
Кинг
8
Уилльямс
17
Сайкс
18
Вайманн
18
Вайманн
17
Сайкс
12
Найт
9
Конвей
9
Конвей
12
Найт
23
Корник
21
Уэллс
21
Уэллс
23
Корник
Остались в запасе
Ротерхэм
Бристоль Сити
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
23
Стефан Баич
ВР
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Ротерхэм - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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