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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Саутгемптон
Сток Сити - Саутгемптон: обзор матча 03 октября 2023
Сток Сити
03.10.2023, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
41'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Саутгемптон
90'
+3
Замена
М. Холгейт
️️️️
У. Смоллбоун
Желтая карточка
М. Лери
88'
86'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Желтая карточка
Д. Джонсон
86'
81'
Замена
Д. Арибо
️️️️
А. Армстронг
81'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
С. Армстронг
Замена
Уэсли
️️️️
К. Хувер
74'
72'
Замена
С. Мара
️️️️
К. Алькарас
72'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Сулемана
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Хакшабанович
70'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Д. Лорент
70'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Уилмот
59'
Желтая карточка
Б. Пирсон
45'
Желтая карточка
К. Хувер
44'
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-3-2-1
12
Траверс
15
Макнелли
16
Уилмот
22
Тчамадеу
25
Хувер
14
Джонсон
29
Лорент
4
Пирсон
29
Хакшабанович
7
Лери
9
Лоу
4-4-1-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
3
Мэннинг
12
Смоллбоун
4
Даунс
24
Алькарас
17
Армстронг
7
Сулемана
10
Армстронг
16
Уилмот
15
Томпсон
15
Томпсон
16
Уилмот
29
Хакшабанович
10
Ба
10
Ба
29
Хакшабанович
29
Лорент
18
Бюргер
18
Бюргер
29
Лорент
25
Хувер
7
Уэсли
7
Уэсли
25
Хувер
12
Смоллбоун
27
Холгейт
27
Холгейт
12
Смоллбоун
17
Армстронг
19
Чарльз
19
Чарльз
17
Армстронг
10
Армстронг
18
Арибо
18
Арибо
10
Армстронг
7
Сулемана
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Сулемана
24
Алькарас
14
Мара
14
Мара
24
Алькарас
Остались в запасе
Сток Сити
Саутгемптон
34
Фрэнк Филдинг
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
8
Nikola Jojić
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
8
Nikola Jojić
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Сток Сити - Саутгемптон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 1
03.11.2026
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