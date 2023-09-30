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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ротерхэм
Кардифф - Ротерхэм: обзор матча 30 сентября 2023
Кардифф
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
56'
К. Этете
90'
П. Нг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Ротерхэм
ГОЛ! 2:0!
П. Нг
90'
Замена
Э. Адамс
️️️️
М. Сиопис
87'
87'
Замена
Д. Келли
️️️️
А. Грин
Замена
И. Угбо
️️️️
К. Грант
87'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Роллс
79'
72'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
С. Клукас
72'
Замена
А. Аппиа
️️️️
С. Реван
67'
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Хагилл
ГОЛ! 1:0!
К. Этете
Пас отдал
К. Грант
56'
Желтая карточка
Д. Гутас
46'
Желтая карточка
М. Сиопис
35'
Замена
O. Tanner
️️️️
Я. Мейте
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
4-1-3-2
31
Анвик
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
6
Сиопис
32
Роллс
11
Мейте
9
Грант
28
Этете
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
23
Лембикиса
23
Реван
6
Блэкетт
15
Брэмолл
4
Тьехи
44
Оньединма
6
Клукас
20
Рэтбоун
25
Грин
9
Хагилл
6
Сиопис
38
Адамс
38
Адамс
6
Сиопис
11
Мейте
11
11
11
Мейте
32
Роллс
47
Робинсон
47
Робинсон
32
Роллс
9
Грант
99
Угбо
99
Угбо
9
Грант
6
Клукас
21
Пелтье
21
Пелтье
6
Клукас
23
Реван
28
Аппиа
28
Аппиа
23
Реван
9
Хагилл
9
9
9
Хагилл
25
Грин
9
Келли
9
Келли
25
Грин
Остались в запасе
Кардифф
Ротерхэм
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Эрол Булут
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Кардифф - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
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