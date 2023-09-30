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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сток Сити
Бристоль Сити - Сток Сити: обзор матча 30 сентября 2023
Бристоль Сити
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 3
Завершен
Сток Сити
5'
С. Белл
15'
Н. Уэллс
20'
М. Лери
47'
С. Хакшабанович
89'
Н. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Сток Сити
Желтая карточка
А. Вайманн
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Тчамадеу
Замена
Т. Конвей
️️️️
Д. Уилльямс
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:3!
Н. Лоу
Пас отдал
Д. Ба
83'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Хакшабанович
76'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Д. Джонсон
75'
Замена
Л. Макнелли
️️️️
М. Роуз
65'
Замена
Н. Лоу
️️️️
Уэсли
Замена
E. Yeboah
️️️️
М. Сайкс
54'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Таннер
54'
Замена
Г. Корник
️️️️
Н. Уэллс
54'
Замена
А. Вайманн
️️️️
С. Белл
53'
47'
ГОЛ! 2:2!
С. Хакшабанович
Пас отдал
К. Хувер
46'
Замена
Ж. Тчамадеу
️️️️
Л. Гуч
20'
ГОЛ! 2:1!
М. Лери
ГОЛ! 2:0!
Н. Уэллс
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Белл
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-4-2
1
О'Лири
3
Принг
16
Дикки
3
Нейсмит
19
Таннер
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Уилльямс
12
Найт
11
Белл
21
Уэллс
3-3-2-2
12
Траверс
25
Хувер
16
Уилмот
5
Роуз
29
Лорент
4
Пирсон
14
Джонсон
7
Лери
29
Хакшабанович
7
Гуч
7
Уэсли
19
Таннер
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
19
Таннер
8
Уилльямс
9
Конвей
9
Конвей
8
Уилльямс
11
Белл
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Белл
21
Уэллс
23
Корник
23
Корник
21
Уэллс
17
Сайкс
25
25
17
Сайкс
5
Роуз
15
Макнелли
15
Макнелли
5
Роуз
7
Гуч
22
Тчамадеу
22
Тчамадеу
7
Гуч
14
Джонсон
18
Бюргер
18
Бюргер
14
Джонсон
29
Хакшабанович
10
Ба
10
Ба
29
Хакшабанович
7
Уэсли
9
Лоу
9
Лоу
7
Уэсли
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сток Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Джек Бонхэм
ВР
31
Sol Sidibe
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
31
Sol Sidibe
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
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