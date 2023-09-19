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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро: обзор матча 19 сентября 2023
Шеффилд Уэнсдэй
19.09.2023, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
38'
А. Мусаба
53'
Д. Ленихэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
90'
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Силвера
Желтая карточка
G. Byers
86'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Д. Бакли
69'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Х. Дельгадо
69'
68'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Р. МакГри
Замена
G. Byers
️️️️
Д. Хендрик
59'
Замена
L. Gregory
️️️️
Э. Флетчер
59'
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ленихэн
48'
Желтая карточка
И. Джонс
46'
Замена
И. Джонс
️️️️
Л. Энгель
ГОЛ! 1:0!
А. Мусаба
Пас отдал
Д. Бернард
38'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Д. Виндасс
35'
Желтая карточка
Д. Виндасс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
17
Сэм Силвера
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
George Byers
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
4-3-2-1
32
Васкес
5
Бернард
4
Диаби
14
Фамево
2
Валентин
10
Беннэн
6
Бакли
29
Хендрик
10
Виндасс
15
Дельгадо
11
Флетчер
2-5-3
88
Дьенг
23
Фрай
4
Энгель
25
Крукс
8
МакГри
27
О'Брайен
30
Хакни
26
Ленихэн
33
ван ден Берг
17
Силвера
19
Коберн
6
Бакли
19
Бакинсон
19
Бакинсон
6
Бакли
15
Дельгадо
2
Палмер
2
Палмер
15
Дельгадо
29
Хендрик
7
7
29
Хендрик
10
Виндасс
49
Мусаба
49
Мусаба
10
Виндасс
11
Флетчер
19
19
11
Флетчер
8
МакГри
20
Гринвуд
20
Гринвуд
8
МакГри
17
Силвера
17
Роджерс
17
Роджерс
17
Силвера
4
Энгель
25
Джонс
25
Джонс
4
Энгель
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Майкл Смит
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
23
Том Гловер
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Майкл Смит
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
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