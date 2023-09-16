Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Суонси
Кардифф - Суонси: обзор матча 16 сентября 2023
Кардифф
16.09.2023, суббота, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
71'
O. Tanner
86'
А. Рэмзи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Суонси
90'
+2
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
К. Педерсен
90'
+2
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Фултон
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Рэмзи
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Рэмзи
86'
82'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ч. Патино
Желтая карточка
O. Tanner
81'
Замена
К. Этете
️️️️
Я. Мейте
80'
ГОЛ! 1:0!
O. Tanner
Пас отдал
Д. Коллинс
71'
Замена
O. Tanner
️️️️
И. Угбо
70'
63'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Д. Лоу
63'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Д. Йетс
57'
Желтая карточка
Д. Фултон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
2
Josh Key
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
4-1-3-2
31
Анвик
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
6
Сиопис
21
Рэмзи
11
Мейте
9
Грант
99
Угбо
4-3-1-2
19
15
Вуд
24
Педерсен
14
Тимон
6
Дарлинг
28
Патино
6
Гримес
7
Аллен
9
Лоу
12
Йетс
2
11
Мейте
28
Этете
28
Этете
11
Мейте
21
Рэмзи
47
Робинсон
47
Робинсон
21
Рэмзи
99
Угбо
11
11
99
Угбо
4
Фултон
4
Фултон
Фултон
8
Купер
8
Купер
Фултон
12
Йетс
11
Джиннелли
11
Джиннелли
12
Йетс
28
Патино
11
Каллен
11
Каллен
28
Патино
9
Лоу
35
Патерсон
35
Патерсон
9
Лоу
24
Педерсен
9
Кухаревич
9
Кухаревич
24
Педерсен
Остались в запасе
Кардифф
Суонси
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Эрол Булут
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Кардифф - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Новости команд
Все
Кардифф
Суонси
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+