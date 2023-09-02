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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 сентября 2023
Мидлсбро
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
43'
А. Доззел
71'
Д. Коулбэк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
86'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
И. Хаир
86'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
А. Доззел
85'
Замена
К. Уиллок
️️️️
М. Фокс
Желтая карточка
С. Силвера
77'
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коулбэк
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Э. Латте-Лат
69'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Д. Хаусон
69'
65'
Желтая карточка
И. Хаир
Замена
С. Гринвуд
️️️️
И. Джонс
58'
Замена
Р. МакГри
️️️️
М. Роджерс
58'
50'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
45'
+3
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
С. Кук
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Доззел
Пас отдал
Д. Коулбэк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
17
Сэм Силвера
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Райли МакГри
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
3-3-2-2
88
Дьенг
4
Энгель
23
Фрай
17
МакНэйр
16
Хаусон
30
Хакни
26
Ленихэн
17
Роджерс
25
Джонс
29
Латте-Лат
17
Силвера
4-3-1-2
31
Бегович
27
Кук
3
Фокс
29
Какай
3
Пал
21
Доззел
4
Коулбэк
26
Филд
10
Хаир
11
Смит
22
Армстронг
17
Роджерс
8
МакГри
8
МакГри
17
Роджерс
29
Латте-Лат
27
О'Брайен
27
О'Брайен
29
Латте-Лат
25
Джонс
20
Гринвуд
20
Гринвуд
25
Джонс
16
Хаусон
19
Коберн
19
Коберн
16
Хаусон
21
Доззел
3
3
21
Доззел
27
Кук
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
27
Кук
3
Фокс
16
Уиллок
16
Уиллок
3
Фокс
10
Хаир
10
10
10
Хаир
Остались в запасе
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
23
Том Гловер
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
31
Джордан Арчер
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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