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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бристоль Сити
Суонси - Бристоль Сити: обзор матча 02 сентября 2023
Суонси
02.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
10'
Л. Каллен
48'
М. Сайкс
59'
С. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Патерсон
90'
86'
Желтая карточка
Р. Дикки
84'
Замена
Р. Дикки
️️️️
М. Сайкс
79'
Замена
Г. Корник
️️️️
Н. Уэллс
69'
Замена
Д. Таннер
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
К. Ноутон
65'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Йетс
65'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ч. Патино
60'
59'
ГОЛ! 1:2!
С. Белл
Пас отдал
М. Сайкс
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Каллен
59'
Желтая карточка
Д. Джиннелли
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Сайкс
Пас отдал
Д. Уилльямс
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Х. Эшби
46'
45'
+3
Желтая карточка
К. Нейсмит
Желтая карточка
К. Ноутон
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Л. Каллен
Пас отдал
Ч. Патино
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-2-1-3
19
26
Ноутон
5
Кабанго
15
Вуд
33
Эшби
28
Патино
6
Гримес
8
Купер
11
Каллен
2
12
Йетс
4-4-2
1
О'Лири
19
Гарднер-Хикман
26
Винер
3
Нейсмит
3
Принг
8
Уилльямс
12
Найт
17
Сайкс
37
Джеймс
21
Уэллс
11
Белл
26
Ноутон
6
Дарлинг
6
Дарлинг
26
Ноутон
28
Патино
7
Аллен
7
Аллен
28
Патино
33
Эшби
11
Джиннелли
11
Джиннелли
33
Эшби
11
Каллен
35
Патерсон
35
Патерсон
11
Каллен
12
Йетс
9
Кухаревич
9
Кухаревич
12
Йетс
17
Сайкс
16
Дикки
16
Дикки
17
Сайкс
19
Гарднер-Хикман
19
Таннер
19
Таннер
19
Гарднер-Хикман
21
Уэллс
23
Корник
23
Корник
21
Уэллс
Остались в запасе
Суонси
Бристоль Сити
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Майкл Дафф
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Суонси - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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