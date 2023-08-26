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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 26 августа 2023
Саутгемптон
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
30'
С. Эдози
64'
А. Армстронг
32'
Д. Коулбэк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Р. Фрейзер
90'
+3
89'
Желтая карточка
С. Филд
88'
Желтая карточка
S. Duke-McKenna
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Эдози
83'
74'
Замена
А. Адома
️️️️
П. Смит
74'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
Д. Коулбэк
ГОЛ! 2:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Р. Мэннинг
64'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Амо-Амейав
56'
Замена
С. Мара
️️️️
К. Алькарас
56'
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
С. Эдози
Пас отдал
Р. Мэннинг
30'
Желтая карточка
К. Алькарас
29'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Д. Стивенс
25'
Желтая карточка
С. Армстронг
19'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
27
Ками Дойл
АП
14
Секу Мара
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
33
Alexander Aoraha
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
39
Steven Bala
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Базуну
3
Мэннинг
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
19
Чарльз
17
Армстронг
24
Алькарас
7
Амо-Амейав
23
Эдози
10
Армстронг
4-3-1-2
31
Бегович
27
Кук
3
Фокс
29
Какай
3
Пал
4
Коулбэк
21
Доззел
26
Филд
10
Хаир
11
Смит
22
Армстронг
5
Стивенс
4
Даунс
4
Даунс
5
Стивенс
23
Эдози
18
Арибо
18
Арибо
23
Эдози
7
Амо-Амейав
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Амо-Амейав
24
Алькарас
14
Мара
14
Мара
24
Алькарас
11
Смит
37
Адома
37
Адома
11
Смит
4
Коулбэк
10
10
4
Коулбэк
Остались в запасе
Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ками Дойл
АП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
33
Alexander Aoraha
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
39
Steven Bala
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ками Дойл
АП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
33
Alexander Aoraha
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
39
Steven Bala
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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