Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 августа 2023
Кардифф
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
48'
И. Угбо
90+8'
Р. Уинтл (П)
76'
Б. Беннэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+12
Желтая карточка
Д. Виндасс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Уинтл
90'
+8
90'
+3
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
L. Gregory
90'
Желтая карточка
К. Патерсон
Замена
К. Этете
️️️️
Я. Мейте
88'
86'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Х. Дельгадо
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Коллинс
81'
Замена
К. Грант
️️️️
А. Рэмзи
81'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Д. Роллс
81'
80'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
76'
ГОЛ! 1:1!
Б. Беннэн
Пас отдал
Д. Виндасс
Замена
O. Tanner
️️️️
И. Угбо
73'
66'
Желтая карточка
Д. Бернард
62'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
М. Смит
62'
Замена
У. Волкс
️️️️
G. Byers
ГОЛ! 1:0!
И. Угбо
Пас отдал
К. О'Доуда
48'
42'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
32
Джо Роллс
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
George Byers
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
14
Майкл Смит
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-5-1
31
Анвик
25
МакГиннес
6
Гутас
29
Коллинс
38
Нг
6
Сиопис
11
Мейте
21
Рэмзи
47
О'Доуда
32
Роллс
99
Угбо
3-3-2-2
32
Васкес
5
Бернард
4
Диаби
13
Патерсон
10
Беннэн
7
2
Палмер
15
Дельгадо
10
Виндасс
19
14
Смит
32
Роллс
24
Уинтл
24
Уинтл
32
Роллс
29
Коллинс
10
Колуилл
10
Колуилл
29
Коллинс
21
Рэмзи
9
Грант
9
Грант
21
Рэмзи
11
Мейте
28
Этете
28
Этете
11
Мейте
99
Угбо
11
11
99
Угбо
19
19
Бакинсон
19
Бакинсон
19
15
Дельгадо
33
Джеймс
33
Джеймс
15
Дельгадо
7
6
Волкс
6
Волкс
7
14
Смит
11
Флетчер
11
Флетчер
14
Смит
Остались в запасе
Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй
31
Рунар Рунарссон
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Новости команд
Все
Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+