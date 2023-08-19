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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 августа 2023
Мидлсбро
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
61'
Х. Хакни
47'
Д. Фрай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Хаусон
90'
+5
87'
Желтая карточка
Д. Бургзорг
ГОЛ! 1:1!
Х. Хакни
Пас отдал
С. Силвера
61'
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Фрай
45'
+1
Желтая карточка
Д. Радони
5'
Желтая карточка
Д. Хогг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
17
Сэм Силвера
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
2-3-1-4
88
Дьенг
4
Энгель
23
Фрай
26
Ленихэн
30
Хакни
16
Хаусон
17
Роджерс
88
Форсс
33
ван ден Берг
17
Силвера
29
Латте-Лат
4-3-1-2
21
Николлс
6
Хелик
12
Эдвардс
5
Пирсон
3
Руффельс
6
Хогг
5
Радони
94
Диарра
42
Томас
37
Корома
25
Уорд
Остались в запасе
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
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