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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Блэкберн
Ротерхэм - Блэкберн: обзор матча 12 августа 2023
Ротерхэм
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 2
Завершен
Блэкберн
23'
Х. Одоффин
48'
Ф. Оньединма
75'
С. Шмодикс
78'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Блэкберн
90'
+5
Замена
Д. Бакли
️️️️
А. Уортон
Замена
J. Kayode
️️️️
Б. Уайлс
90'
Замена
C. McGuckin
️️️️
О. Рэтбоун
89'
Замена
T. Bola
️️️️
Д. Лембикиса
81'
78'
ГОЛ! 2:2!
С. Шмодикс
75'
ГОЛ! 2:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
А. Уортон
69'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Т. Долан
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
Кафу
62'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
61'
58'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Г. Леонард
58'
Замена
Н. Эннис
️️️️
Л. Трэвис
58'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Маркандай
Желтая карточка
В. Йоханссон
55'
Вторая желтая
Ф. Оньединма
50'
Желтая карточка
Ф. Оньединма
49'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Оньединма
Пас отдал
Кафу
48'
Желтая карточка
Д. Лембикиса
45'
+1
38'
Желтая карточка
С. Шмодикс
Желтая карточка
Кафу
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Одоффин
23'
15'
Пенальти не реализован!
С. Шмодикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
88
Кафу
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
41
Josh Ayres
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
21
Joshua Kayode
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Блэкберн
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
4-1-4-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
25
Хамфрис
6
Блэкетт
23
Лембикиса
2
Одоффин
88
Кафу
26
Уайлс
20
Рэтбоун
44
Оньединма
9
Хагилл
3-2-1-3-1
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
20
Уортон
24
Маркандай
11
Шмодикс
24
Долан
9
Леонард
88
Кафу
23
Моррисон
23
Моррисон
88
Кафу
23
Лембикиса
23
23
23
Лембикиса
20
Рэтбоун
35
35
20
Рэтбоун
26
Уайлс
21
21
26
Уайлс
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
24
Маркандай
2
Бриттан
2
Бриттан
24
Маркандай
20
Уортон
6
Бакли
6
Бакли
20
Уортон
24
Долан
20
Галлахер
20
Галлахер
24
Долан
9
Леонард
26
Хеджс
26
Хеджс
9
Леонард
27
Трэвис
9
Эннис
9
Эннис
27
Трэвис
Остались в запасе
Ротерхэм
Блэкберн
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
41
Josh Ayres
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Сондре Тронстад
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
41
Josh Ayres
ЦП
Остались в запасе
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Сондре Тронстад
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Ротерхэм - Блэкберн
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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