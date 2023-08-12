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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 августа 2023
Кардифф
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
79'
И. Угбо
34'
С. Армстронг
66'
К. Пал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Желтая карточка
А. Адома
89'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
И. Хаир
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Боулер
86'
Замена
К. Этете
️️️️
И. Угбо
85'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
А. Рэмзи
85'
Желтая карточка
Д. Боулер
83'
ГОЛ! 1:2!
И. Угбо
79'
79'
Замена
А. Адома
️️️️
П. Смит
Замена
O. Tanner
️️️️
К. Грант
73'
73'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
С. Армстронг
66'
ГОЛ! 0:2!
К. Пал
Пас отдал
С. Армстронг
Замена
К. Робинсон
️️️️
Э. Адамс
55'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Армстронг
Пас отдал
П. Смит
27'
Желтая карточка
С. Армстронг
Желтая карточка
Э. Адамс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
33
Alexander Aoraha
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
26
Райан Колли
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Анвик
25
МакГиннес
6
Гутас
38
Нг
24
Уинтл
38
Адамс
47
О'Доуда
21
Рэмзи
11
Боулер
9
Грант
99
Угбо
4-2-1-3
31
Бегович
29
Какай
3
Фокс
27
Кук
3
Пал
21
Доззел
26
Филд
10
Хаир
11
Смит
22
Армстронг
13
Дайкс
11
Боулер
29
Коллинс
29
Коллинс
11
Боулер
21
Рэмзи
10
Колуилл
10
Колуилл
21
Рэмзи
9
Грант
11
11
9
Грант
99
Угбо
28
Этете
28
Этете
99
Угбо
38
Адамс
47
Робинсон
47
Робинсон
38
Адамс
11
Смит
37
Адома
37
Адома
11
Смит
22
Армстронг
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
22
Армстронг
10
Хаир
32
Ричардс
32
Ричардс
10
Хаир
Остались в запасе
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
40
Рохан Лутхра
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
33
Alexander Aoraha
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
33
Alexander Aoraha
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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