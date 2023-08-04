Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдэй - Саутгемптон: обзор матча 04 августа 2023
Шеффилд Уэнсдэй
04.08.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
54'
L. Gregory
8'
А. Армстронг
87'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Саутгемптон
89'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Эдози
87'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Д. Виндасс
86'
85'
Желтая карточка
Д. Стивенс
79'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
А. Армстронг
Желтая карточка
C. Dawson
78'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Х. Дельгадо
77'
Замена
Л. Палмер
️️️️
У. Волкс
77'
73'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Алькарас
Замена
А. Мусаба
️️️️
L. Gregory
68'
64'
Желтая карточка
Н. Телла
ГОЛ! 1:1!
L. Gregory
54'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
45'
+1
37'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
Желтая карточка
К. Патерсон
30'
Желтая карточка
L. Gregory
28'
27'
Желтая карточка
А. Армстронг
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Н. Телла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Шеффилд Уэнсдэй
1
Пирс Чарльз
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
3-1-2-2-2
1
13
Патерсон
27
14
Фамево
19
Бакинсон
6
Волкс
10
Беннэн
10
Виндасс
15
Дельгадо
20
19
4-3-2-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Стивенс
5
Беднарек
3
Мэннинг
24
Алькарас
12
Смоллбоун
30
Уорд-Проус
23
Телла
23
Эдози
10
Армстронг
6
Волкс
2
Палмер
2
Палмер
6
Волкс
10
Виндасс
33
Джеймс
33
Джеймс
10
Виндасс
19
49
Мусаба
49
Мусаба
19
15
Дельгадо
11
Флетчер
11
Флетчер
15
Дельгадо
23
Эдози
18
Арибо
18
Арибо
23
Эдози
24
Алькарас
17
Армстронг
17
Армстронг
24
Алькарас
10
Армстронг
19
Адамс
19
Адамс
10
Армстронг
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Саутгемптон
1
Пирс Чарльз
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Пирс Чарльз
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Саутгемптон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Саутгемптон
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+