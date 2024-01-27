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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Янг Бойз
Базель - Янг Бойз: обзор матча 27 января 2024
Базель
27.01.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
13'
Б. Кололли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Янг Бойз
Желтая карточка
Д. Шмид
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Аменда
Замена
Т. Джака
️️️️
Б. Кололли
83'
Замена
Ф. ван Бремен
️️️️
Д. Шмид
81'
73'
Желтая карточка
Л. Лакомы
71'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
С. Лаупер
70'
Желтая карточка
Ж. Монтейру
70'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ж. Монтейру
70'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
Н. Перссон
Замена
J. Gauto
️️️️
Ж. Огустен
58'
Желтая карточка
Р. Вейга
52'
46'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Д. Малес
45'
+1
Желтая карточка
Д. Малес
33'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
ГОЛ! 1:0!
Б. Кололли
13'
Желтая карточка
Ф. Фрай
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хитц
3
Вуйоз
7
Авдуллаху
37
Баришич
12
Вейга
31
Шмид
10
Кололли
20
Фрай
30
Каде
11
Барри
97
Огустен
4-3-3
16
фон Бальмус
27
Блум
23
Бенито
12
Аменда
16
Перссон
24
Лакомы
30
Лаупер
23
Угринич
19
Малес
99
Монтейру
26
Иттен
31
Шмид
4
ван Бремен
4
ван Бремен
31
Шмид
10
Кололли
34
Джака
34
Джака
10
Кололли
97
Огустен
33
33
97
Огустен
19
Малес
22
Мвука
22
Мвука
19
Малес
16
Перссон
3
Хаджам
3
Хаджам
16
Перссон
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
30
Лаупер
19
Ниасс
19
Ниасс
30
Лаупер
99
Монтейру
35
Ганвула
35
Ганвула
99
Монтейру
Остались в запасе
Базель
Янг Бойз
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
99
Джордже Йованович
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
99
Джордже Йованович
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Базель - Янг Бойз
3
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
8
Нарушения
8
21
Офсайды
4
2
Количество передач
335
516
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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11 сентября
3
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4 мая
3
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3
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