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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Грассхоппер
Люцерн - Грассхоппер: обзор матча 05 ноября 2023
Люцерн
05.11.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Грассхоппер
26'
Т. Оку
48'
А. Яшари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Грассхоппер
Замена
Д. Ульрих
️️️️
К. Спадануда
90'
+1
Замена
Я. Кадак
️️️️
М. Майер
90'
+1
83'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Г. Моранди
82'
Замена
Э. Растодер
️️️️
П. Шурпф
73'
Замена
Д. Какури
️️️️
А. Абраши
73'
Замена
Б. Финк
️️️️
Д. Бабунски
Замена
К. Спадануда
️️️️
Т. Оку
69'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
С. Шадер
59'
56'
Замена
А. Секо
️️️️
А. Мабиль
ГОЛ! 2:0!
А. Яшари
Пас отдал
П. Дорн
48'
Желтая карточка
S. Ottiger
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Мабиль
37'
Желтая карточка
К. Тоберс
Желтая карточка
Д. Симани
32'
ГОЛ! 1:0!
Т. Оку
Пас отдал
П. Дорн
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
8
Дион Какури
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лорец
2
14
Жакес
6
Симани
20
Дорн
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
10
Оку
3-5-2
71
Хаммел
3
Паскочи
28
16
Ндика Матам
11
Шурпф
7
Нденг
6
Абраши
11
Мабиль
4
Тоберс
11
Моранди
12
Бабунски
7
Майер
26
Кадак
26
Кадак
7
Майер
10
Оку
17
Спадануда
17
Спадануда
10
Оку
Спадануда
19
Ульрих
19
Ульрих
Спадануда
69
Шадер
27
Виллигер
27
Виллигер
69
Шадер
11
Мабиль
15
Секо
15
Секо
11
Мабиль
6
Абраши
8
Какури
8
Какури
6
Абраши
11
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
11
Шурпф
74
Растодер
74
Растодер
11
Шурпф
12
Бабунски
21
Финк
21
Финк
12
Бабунски
Остались в запасе
Люцерн
Грассхоппер
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Люцерн - Грассхоппер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
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1
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2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
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2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
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25
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2024.11.21 12:15
1
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2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
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6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
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