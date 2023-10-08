Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 08 октября 2023
Янг Бойз
08.10.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Базель
3'
Ж. Нсаме
39'
У. Гарсия
79'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Базель
Желтая карточка
Л. Бенито
90'
Желтая карточка
М. Камара
89'
87'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Д. Шмид
Замена
Н. Перссон
️️️️
У. Гарсия
87'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Ф. Угринич
80'
ГОЛ! 3:0!
С. Иттен
Пас отдал
Л. Лакомы
79'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Ж. Монтейру
66'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Д. Малес
66'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
66'
63'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Г. Сигуа
57'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
М. Малоне
ГОЛ! 2:0!
У. Гарсия
Пас отдал
Л. Блум
39'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
11'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Ф. Угринич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-2-4
1
Расьоппи
25
Гарсия
23
Бенито
5
Камара
27
Блум
23
Угринич
19
Ниасс
19
Малес
17
Нсаме
12
Элиа
99
Монтейру
3-1-4-2
1
Хитц
37
Дрегер
37
Баришич
4
ван Бремен
12
Вейга
31
Шмид
34
Джака
20
Фрай
38
Сигуа
11
Малоне
99
Йованович
25
Гарсия
16
Перссон
16
Перссон
25
Гарсия
23
Угринич
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
23
Угринич
99
Монтейру
77
Ррудхани
77
Ррудхани
99
Монтейру
19
Малес
24
Лакомы
24
Лакомы
19
Малес
17
Нсаме
26
Иттен
26
Иттен
17
Нсаме
31
Шмид
27
Рюгг
27
Рюгг
31
Шмид
21
Дубасен
21
Дубасен
11
Малоне
97
Огустен
97
Огустен
11
Малоне
38
Сигуа
22
Демир
22
Демир
38
Сигуа
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Янг Бойз - Базель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Новости команд
Все
Янг Бойз
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+