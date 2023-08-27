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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Люцерн
Грассхоппер - Люцерн: обзор матча 27 августа 2023
Грассхоппер
27.08.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Люцерн
84'
С. Шадер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Люцерн
Желтая карточка
А. Абраши
89'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Ф. Момо
85'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Т. Корбяну
85'
84'
ГОЛ! 0:1!
С. Шадер
Пас отдал
М. Фридек
Желтая карточка
Ф. Ходжа
83'
80'
Замена
К. Спадануда
️️️️
М. Майер
Замена
Д. Какури
️️️️
М. Шабани
68'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Б. Финк
64'
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
M. Kempter
64'
60'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
К. Адеми
46'
Замена
С. Шадер
️️️️
Я. Кадак
46'
Замена
S. Ottiger
️️️️
Т. Оку
24'
Желтая карточка
Я. Кадак
Желтая карточка
К. Тоберс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
8
Tim Meyer
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
7
Тео Корбяну
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
10
Robin Kalem
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
26
Iwan Hegglin
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
4-2-1-3
71
Хаммел
8
15
Секо
24
2
Абелс
4
Тоберс
6
Абраши
37
Шабани
21
Финк
22
Момо
7
Корбяну
3-1-3-1-2
1
Лорец
20
Дорн
30
Бека
6
Симани
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
26
Кадак
7
Майер
10
Оку
9
Адеми
24
19
Ходжа
19
Ходжа
24
7
Корбяну
11
Шурпф
11
Шурпф
7
Корбяну
37
Шабани
8
Какури
8
Какури
37
Шабани
21
Финк
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
21
Финк
22
Момо
9
Дадашов
9
Дадашов
22
Момо
10
Оку
2
2
10
Оку
26
Кадак
69
Шадер
69
Шадер
26
Кадак
7
Майер
17
Спадануда
17
Спадануда
7
Майер
9
Адеми
27
Виллигер
27
Виллигер
9
Адеми
Остались в запасе
Грассхоппер
Люцерн
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Грассхоппер - Люцерн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
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1
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2022.08.24 23:23
1
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2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
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1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
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2018.01.18 20:47
1
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25
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