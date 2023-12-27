Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната
Шапи сделал первое голевое действие в Греции