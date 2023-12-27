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АЕК
Кифисиас
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
26 октября 2023, 21:46
0
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
21 сентября 2023, 22:43
0
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
26 октября 2023, 21:46
0
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
21 сентября 2023, 22:43
0
УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната
8 августа 2023, 14:50
1
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
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Последние матчи
Все
АЕК
Кифисиас
Греция. Суперлига, 18 тур
Кифисиас
2 : 3
14.01.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 18 тур
АЕК
2 : 2
14.01.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 19 тур
ПАС Ламия
4 : 1
20.01.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 19 тур
Атромитос
0 : 5
21.01.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 20 тур
Кифисиас
0 : 1
27.01.2024
Арис
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАОК
1 : 1
11.02.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 21 тур
АЕК
4 : 2
04.02.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 20 тур
АЕК
3 : 0
28.01.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 19 тур
Атромитос
0 : 5
21.01.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 18 тур
АЕК
2 : 2
14.01.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
0 : 0
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 21 тур
ОФИ
1 : 2
04.02.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 20 тур
Кифисиас
0 : 1
27.01.2024
Арис
Греция. Суперлига, 19 тур
ПАС Ламия
4 : 1
20.01.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 18 тур
Кифисиас
2 : 3
14.01.2024
Олимпиакос

АЕК - Кифисиас - 18 февраля 2024

АЕК
18.02.2024, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 23 тур
- : -
Не начался
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Кифисиас
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Таблица
Комментарии
Статистика матча АЕК - Кифисиас
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
0 : 0
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
0 : 3
11.02.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС Ламия
2 : 1
11.02.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАОК
1 : 1
11.02.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 23 тур
Атромитос
- : -
17.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
0 : 0
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
0 : 3
11.02.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС Ламия
2 : 1
11.02.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАОК
1 : 1
11.02.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 23 тур
Атромитос
- : -
17.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 23 тур
Панатинаикос
- : -
17.02.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 23 тур
Волос
- : -
18.02.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 23 тур
АЕК
- : -
18.02.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 23 тур
ПАОК
- : -
18.02.2024
Олимпиакос
Россия
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