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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 14 января 2024
АЕК
14.01.2024, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Панатинаикос
24'
Л. Гарсия
90+6'
Л. Гарсия (П)
31'
Т. Едвай
66'
В. Арао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Панатинаикос
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Гарсия
90'
+6
86'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
85'
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Д. Шиманьски
79'
Замена
Р. Писарро
️️️️
С. Цубер
79'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
79'
78'
Замена
Зека
️️️️
Бернард
74'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Д. Мансини
74'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Б. Вербич
66'
ГОЛ! 1:2!
В. Арао
Пас отдал
Я. Коцирас
Желтая карточка
Д. Шиманьски
65'
Замена
П. Манталос
️️️️
О. Пинеда
63'
Замена
С. Араухо
️️️️
М. Гачинович
63'
Желтая карточка
А. Калленс
52'
31'
ГОЛ! 1:1!
Т. Едвай
Желтая карточка
М. Гачинович
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
Пас отдал
Д. Шиманьски
24'
17'
Желтая карточка
Д. Мансини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-2-2-2
23
Станкович
12
Рота
21
Вида
18
Калленс
19
Сидибе
7
Цубер
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
39
Амрабат
99
Гарсия
3-1-2-3-1
12
Лодыгин
27
Коцирас
4
Едвай
13
Вагианнидис
15
Арао
27
Хуанкар
52
Вилена
7
Мансини
11
Бернард
7
Вербич
7
Иоаннидис
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
4
Шиманьски
16
Йонссон
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
25
Пинеда
7
Цубер
7
Писарро
7
Писарро
7
Цубер
8
Гачинович
21
Араухо
21
Араухо
8
Гачинович
11
Бернард
6
Зека
6
Зека
11
Бернард
7
Мансини
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Мансини
7
Вербич
18
Лимниос
18
Лимниос
7
Вербич
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
3
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
18
12
Офсайды
1
2
Количество передач
465
322
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
ОПАП Арена
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