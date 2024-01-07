Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 07 января 2024
Олимпиакос
07.01.2024, воскресенье, 22:00
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 2
Завершен
АЕК
44'
Г. Масурас
32'
Л. Гарсия
38'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - АЕК
90'
+1
Замена
Э. Понсе
️️️️
С. Цубер
90'
+1
Замена
П. Фернандес
️️️️
М. Гачинович
90'
+1
Замена
Г. Митоглу
️️️️
А. Калленс
89'
Желтая карточка
Й. Йонссон
84'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
Замена
О. Ричардс
️️️️
Ф. Ортега
83'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Камара
83'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Д. Поденсе
83'
78'
Желтая карточка
М. Гачинович
77'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Л. Гарсия
70'
Желтая карточка
С. Цубер
Желтая карточка
К. Фортунис
59'
Желтая карточка
Д. Поденсе
57'
Желтая карточка
П. Рецос
55'
ГОЛ! 1:2!
Г. Масурас
Пас отдал
К. Фортунис
44'
38'
ГОЛ! 0:2!
С. Цубер
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
Н. Амрабат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
32
Сантьяго Хецце
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Альгассим Ба
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-2-2-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
23
Родиней
45
Рецос
4
Бьянсон
32
Хецце
2
Камара
7
Масурас
7
Фортунис
9
Наварро
11
Поденсе
4-2-2-2
23
Станкович
19
Сидибе
18
Калленс
12
Рота
21
Вида
4
Шиманьски
7
Цубер
8
Гачинович
25
Пинеда
39
Амрабат
99
Гарсия
3
Ортега
3
Ричардс
3
Ричардс
3
Ортега
2
Камара
14
Александропулос
14
Александропулос
2
Камара
11
Поденсе
10
Мартинш
10
Мартинш
11
Поденсе
18
Калленс
24
Митоглу
24
Митоглу
18
Калленс
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
99
Гарсия
16
Йонссон
16
Йонссон
99
Гарсия
8
Гачинович
22
Фернандес
22
Фернандес
8
Гачинович
7
Цубер
9
Понсе
9
Понсе
7
Цубер
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
12
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
12
Альгассим Ба
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
3
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
10
15
Офсайды
0
3
Количество передач
477
358
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
АЕК
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+