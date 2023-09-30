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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Селтик
Мазервелл - Селтик: обзор матча 30 сентября 2023
Мазервелл
30.09.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
90+6'
Б. Спиттал
88'
Л. Пальма
90+7'
М. О'Райли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Селтик
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
М. О'Райли
Пас отдал
Г. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
Б. Спиттал
Пас отдал
Д. Кейси
90'
+6
Желтая карточка
Б. Спенсер
90'
+1
Замена
Д. Здравковски
️️️️
К. Слаттери
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пальма
Пас отдал
К. МакГрегор
84'
Желтая карточка
Н. Филлипс
77'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Д. Маэда
76'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
76'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
Замена
P. Souaré
️️️️
С. О'Доннелл
70'
Замена
О. Шоу
️️️️
Т. Бэйр
70'
62'
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Г. Лагербилке
Желтая карточка
С. О'Доннелл
54'
46'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Х. Ян
Желтая карточка
К. Слаттери
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
77
Pape Souaré
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
18
Оли Шоу
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
4-5-1
31
Келли
16
МакГинн
15
17
Кейси
2
О'Доннелл
38
Миллер
15
Спенсер
16
Спиттал
12
Пэтон
8
Слаттери
9
Бэйр
4-3-2-1
19
Бэйн
2
Джонстон
14
Лагербилке
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
13
Ян
7
Фурухаси
38
Маэда
2
О'Доннелл
77
77
2
О'Доннелл
8
Слаттери
6
Здравковски
6
Здравковски
8
Слаттери
9
Бэйр
18
Шоу
18
Шоу
9
Бэйр
14
Лагербилке
3
Филлипс
3
Филлипс
14
Лагербилке
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
38
Маэда
77
Пальма
77
Пальма
38
Маэда
13
Ян
49
Форрест
49
Форрест
13
Ян
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Мазервелл
Селтик
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
5
S. Blaney
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
31
Бенжамин Зигрист
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
5
S. Blaney
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Мазервелл - Селтик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
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01.11.2026
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