«Галатасарай» оформил два трансфера
Ванда в форме сборной Аргентины похвасталась пышными ягодицами
«Бавария» побила трансферный рекорд Турции
«Бавария» объявила о втором зимнем трансфере
Ванда опубликовала фото с 15-летним сыном Макси Лопеса – он занимается футболом
«Галатасарай» оформил два трансфера
Ванда в форме сборной Аргентины похвасталась пышными ягодицами
«Бавария» побила трансферный рекорд Турции
«Бавария» объявила о втором зимнем трансфере
Ванда опубликовала фото с 15-летним сыном Макси Лопеса – он занимается футболом
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции