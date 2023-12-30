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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Аль-Фат - Аль-Охдуд: обзор матча 30 декабря 2023
Аль-Фат
30.12.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Охдуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Охдуд
Замена
Д. Денайе
️️️️
С. Бендебка
87'
Желтая карточка
М. Аль-Фухаид Салах
74'
62'
Желтая карточка
Л. Тавамба
43'
Желтая карточка
H. Al Zabdani
Желтая карточка
С. Баатия
34'
10'
Желтая карточка
Э. Аль-Муваллад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
8
Али Мухтар
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
21
Джанини
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
97
Murad Khadhari
ЦФ
2-3-2-1-2
26
Малайека
87
Аль-Уджами
17
Саадан
28
Бендебка
14
Аль-Фухаид Салах
8
Мухтар
15
Баатия
83
Аль-Наджди
11
Батна
29
Аль-Масуд
49
4-1-2-2-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
27
Фарадж
8
4
Кверквелия
6
Аль-Муваллад
16
Педроса
20
10
Кольядо
17
Тэнасе
9
Тавамба
28
Бендебка
64
Денайе
64
Денайе
28
Бендебка
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Охдуд
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
23
Abdulaziz Rahma
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
21
Джанини
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Охдуд
2
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
483
287
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Majed Al Shamrani, Saudi Arabia
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