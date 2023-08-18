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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Фат
Аль-Охдуд - Аль-Фат: обзор матча 18 августа 2023
Аль-Охдуд
18.08.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Фат
23'
Ф. Тэнасе
36'
М. Батна
45+2'
К. Тельо (П)
90+2'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Фат
90'
+6
Замена
Х. Аль-Салис
️️️️
Л. Зелараян
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
К. Тельо
Замена
Х. Аль-Мансур
️️️️
А. Фарадж
83'
Замена
A. Al Hatila
️️️️
A. Mostafa
83'
Вторая желтая
А. Кольядо
71'
Замена
M. Al Jahif
️️️️
Х. Себастьян Педроса
69'
64'
Замена
М. Аль-Фухаид Салах
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
Желтая карточка
А. Кольядо
54'
45'
+7
Желтая карточка
А. Аль-Юсеф
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Тельо
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Батна
Пас отдал
К. Тельо
Желтая карточка
M. Al Shaikh
29'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тэнасе
23'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
6
Петрос
ОП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Охдуд
23
Hussein Shaian
ВР
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
4-3-2-1
28
Витор
8
33
Буркэ
27
Фарадж
4
Кверквелия
13
16
Педроса
6
Аль-Муваллад
17
Тэнасе
10
Кольядо
14
4-2-3-1
35
Ринне
2
Аль-Зубайди
87
Аль-Уджами
64
Денайе
13
Аль-Юсеф
28
Бендебка
6
Петрос
11
Батна
10
Зелараян
37
Тельо
9
Аль-Бурайкан
27
Фарадж
20
Аль-Мансур
20
Аль-Мансур
27
Фарадж
14
12
12
14
16
Педроса
10
10
16
Педроса
9
Аль-Бурайкан
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
9
Аль-Бурайкан
10
Зелараян
99
Аль-Салис
99
Аль-Салис
10
Зелараян
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Фат
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
Главный тренер
Жорже Мендонша
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Фат
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 3
15.10.2026
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