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0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
21 февраля, 09:51
10
«Я устал»: Лесовой объяснил трансфер из «Динамо» в Израиль
20 февраля, 15:19
3
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0
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1 : 0
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Гент
1 : 1
21.02.2024
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Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
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Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Маккаби Х
1 : 0
15.02.2024
Гент

Маккаби Х - Шериф - 02 августа 2023

Маккаби Х
02.08.2023, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
4 : 1
Матч завершен
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Шериф
33' Т. Чери
85' М. Жабер
107' Э. Шуранов
20' А. Талаль (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Маккаби Х - Шериф
Матч завершен
Желтая карточка
Эрик Шуранов
119'
119'
Желтая карточка
Армель Зохури
Желтая карточка
Суф Подгоряну
112'
109'
Замена
Рикардиньо ️️️️➡️️ Константинос Апостолакис
ГОЛ! 3:1
Эрик Шуранов
107'
Замена
Маор Кандиль ️️️️➡️️ Али Мохамед
106'
90' +4
Красная карточка
Амин Талаль
Желтая карточка
Маор Кандиль
87'
87'
Желтая карточка
Луваннор Энрике
ГОЛ! 2:1
Махмуд Жабер
85'
Замена
Эрик Шуранов ️️️️➡️️ Даниэль Сандгрен
82'
Замена
Суф Подгоряну ️️️️➡️️ Долев Азиза
74'
Замена
Махмуд Жабер ️️️️➡️️ Лиор Рафаэлов
74'
Желтая карточка
Диа Саба
56'
56'
Замена
Vinicius ️️️️➡️️ Жером Нгом Мбекели
45' +14
Замена
Седрик Бадоло ️️️️➡️️ Мусса Куабу
45' +10
Желтая карточка
Амин Талаль
45' +1
Желтая карточка
Жером Нгом Мбекели
42'
Желтая карточка
Луваннор Энрике
ГОЛ! 1:1
Тьяррон Чери
33'
31'
Желтая карточка
Максим Коваль
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Амин Талаль
Желтая карточка
Долев Азиза
19'
Желтая карточка
Али Мохамед
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
30
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
25
Анан Халаили
ЦФ
9
Франтзди Пьеррот
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
23
Кристиан Товар
ЦЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
16
Константинос Апостолакис
ПЗ
20
Армель Зохури
ПЗ
18
Мусса Куабу
ОП
8
Жоау Паулу
ЦП
69
Петер Адемо
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
17
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
18
Goni Naor
ЦЗ
15
Ори Дахан
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
26
Махмуд Жабер
ОП
34
Hamza Shibli
ЦП
17
Суф Подгоряну
ПВ
21
Деан Давид
ЦФ
14
Aviel Zargari
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
19
Эрик Шуранов
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
28
Алехандро Артундуага
ЦЗ
8
Седрик Бадоло
АП
11
Рикардиньо
ЦФ
21
Cedric Ngah
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
30
Давид Анкейе
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
3-1-3-3
16
Нитцан
30
Сек
3
Голдберг
2
Сандгрен
4
Мохамед
11
Рафаэлов
8
Азиза
9
Чери
91
Саба
9
Пьеррот
25
Халаили
4-1-3-2
35
Коваль
20
Зохури
23
Товар
42
Гарананга
16
Апостолакис
18
Куабу
8
Паулу
69
Адемо
14
Талаль
17
Нгом Мбекели
90
Энрике
4
Мохамед
23
Кандиль
23
Кандиль
4
Мохамед
11
Рафаэлов
26
Жабер
26
Жабер
11
Рафаэлов
8
Азиза
17
Подгоряну
17
Подгоряну
8
Азиза
2
Сандгрен
19
Шуранов
19
Шуранов
2
Сандгрен
18
Куабу
8
Бадоло
8
Бадоло
18
Куабу
16
Апостолакис
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
16
Апостолакис
17
Нгом Мбекели
27
27
17
Нгом Мбекели
Остались в запасе
Маккаби Х
Шериф
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
18
Goni Naor
ЦЗ
15
Ори Дахан
ЦЗ
34
Hamza Shibli
ЦП
21
Деан Давид
ЦФ
14
Aviel Zargari
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
28
Алехандро Артундуага
ЦЗ
21
Cedric Ngah
ЦФ
30
Давид Анкейе
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
18
Goni Naor
ЦЗ
15
Ори Дахан
ЦЗ
34
Hamza Shibli
ЦП
21
Деан Давид
ЦФ
14
Aviel Zargari
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
28
Алехандро Артундуага
ЦЗ
21
Cedric Ngah
ЦФ
30
Давид Анкейе
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Маккаби Х - Шериф
6
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
6
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Реал Сосьедад
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05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
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