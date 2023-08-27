Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Алмере Сити
Фейеноорд - Алмере Сити: обзор матча 27 августа 2023
Фейеноорд
27.08.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
6 : 1
Завершен
Алмере Сити
4'
С. Хименес
10'
И. Пайшао
19'
Л. Гертрейда
50'
М. Виффер
66'
С. Хименес (П)
90+4'
К. Тимбер
89'
Й. Ритместер ван де Камп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Алмере Сити
ГОЛ! 6:1!
К. Тимбер
90'
+4
89'
ГОЛ! 5:1!
Й. Ритместер ван де Камп
Пас отдал
L. Duijvestijn
79'
Замена
C. Mamengi
️️️️
T. Barbet
79'
Замена
K. Hansen
️️️️
R. Van La Parra
78'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Т. Робине
Замена
А. Уэда
️️️️
И. Пайшао
71'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
М. Виффер
71'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Хименес
66'
62'
Замена
Й. Ритместер ван де Камп
️️️️
Á. Peña
Замена
Т. Белен
️️️️
Г. Траунер
61'
ГОЛ! 4:0!
М. Виффер
Пас отдал
К. Стенгс
50'
44'
Желтая карточка
L. Duijvestijn
35'
Замена
С. Ресинк
️️️️
Э. Лимбомбе
ГОЛ! 3:0!
Л. Гертрейда
Пас отдал
Г. Траунер
19'
ГОЛ! 2:0!
И. Пайшао
Пас отдал
К. Стенгс
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Хименес
Пас отдал
К. Тимбер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Álvaro Peña
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
5
Thomas Poll
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
23
Тимбер
27
Виффер
14
Пайшао
11
Минте
14
Стенгс
29
Хименес
3-1-2-1-3
25
Баккер
2
Флоранус
22
14
ван Брюгген
6
Коопмейнерс
23
20
77
Лимбомбе
27
Робине
41
7
18
Траунер
3
Белен
3
Белен
18
Траунер
27
Виффер
6
Зерруки
6
Зерруки
27
Виффер
14
Пайшао
18
Уэда
18
Уэда
14
Пайшао
23
39
Ритместер ван де Камп
39
Ритместер ван де Камп
23
77
Лимбомбе
6
Ресинк
6
Ресинк
77
Лимбомбе
27
Робине
10
Катлин
10
Катлин
27
Робине
22
25
25
22
7
17
17
7
Остались в запасе
Фейеноорд
Алмере Сити
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Дживай Захиэль
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Дживай Захиэль
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Фейеноорд - Алмере Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Новости команд
Все
Фейеноорд
Алмере Сити
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+