Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч
Голкипер «Носты» Савин перешел в «Локомотив»
Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала»
Вратарь «Носты» может перейти в «Спартак»
«Урал» близок к подписанию Егорычева
Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч
Голкипер «Носты» Савин перешел в «Локомотив»
Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала»
Вратарь «Носты» может перейти в «Спартак»
«Урал» близок к подписанию Егорычева