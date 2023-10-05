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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Космос - Рязань
Космос - Рязань: обзор матча 05 октября 2023
Космос
05.10.2023, четверг, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
1 : 4
Завершен
Рязань
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Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
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Космос
2 : 0
25.10.2026
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Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
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Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
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СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
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Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
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