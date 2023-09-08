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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Легион - Алания-2
Легион - Алания-2: обзор матча 08 сентября 2023
Легион
08.09.2023, пятница, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
5 : 2
Завершен
Алания-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Легион - Алания-2
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0
0
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0
0
Матчи команд
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
1 : 0
01.11.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
3 : 0
25.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
11.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Легион
1 : 3
05.10.2025
Ангушт
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
16.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Рубин Я
3 : 1
09.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Алания-2
0 : 1
26.10.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
3 : 0
19.10.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Алания-2
0 : 5
12.10.2024
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Алания-2
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
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2025.09.24 00:48
6
Клуб Второй лиги может прекратить существование
2025.09.10 14:32
1
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
2025.10.11 21:52
Клуб Второй лиги сменит название и город
2025.09.24 00:48
6
Клуб Второй лиги может прекратить существование
2025.09.10 14:32
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