Кубань Холдинг

Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги

В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе

Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги

Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО