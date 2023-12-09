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17 июля 2023, 21:50
14
Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги
9 декабря 2023, 19:08
0
В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе
22 сентября 2023, 20:59
1
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
19 июля 2023, 20:19
3
Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»
13 ноября 2020, 23:23
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Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
24 июля 2023, 11:33
3
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 21:50
14
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Рубин Я

Кубань Холдинг - Рубин Я - 23 июля 2023

Кубань Холдинг
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
0 : 1
Матч завершен
Рубин Я
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Россия
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