24 мая в рамках 11-го тура Второй лиги Б «Сочи-2» на своeм поле принимает «Рубин Ялта». Обе команды подходят к игре с положительными результатами в последних турах, но при этом демонстрируют разные подходы к ведению игры. «Сочи-2» стабильно набирает очки и забивает в каждом матче, в то время как «Рубин Ялта» чередует победы и поражения, при этом нередко теряя концентрацию в обороне. Эта встреча обещает быть результативной и насыщенной.
«Сочи-2»
Резервная команда из Сочи показывает хорошую игру: 5-е место, 19 очков после 10 туров. Подопечные продолжают идти без поражений на протяжении четырeх матчей и забивают в каждой встрече – 8 мячей за 5 последних матчей (в среднем 1.60). Пропускают тоже стабильно – 5 голов за тот же период. Лидером атаки является Денис Рубанов с 5 мячами в 7 играх. Учитывая домашний фактор и уверенное выступление, можно ожидать инициативу от хозяев.
«Рубин Ялта»
Крымская команда держится в середине таблицы (8-е место, 14 очков). В последних 5 матчах «Рубин Ялта» забил 6 голов, но и пропустил 7, демонстрируя нестабильность в защите. Команда выиграла у «Севастополя» 2:1, но до этого была разгромлена «Дружбой» 0:4. Нападающий Данила Польшиков остаeтся ключевым звеном атакующей линии. Команда опасна в контратаках, но уязвима при высоком прессинге.
Факты о командах
Сочи-2
- 5-е место, 19 очков
- Не проигрывает 4 матча подряд
- Забивает в каждом из 10 последних матчей
- В среднем 1.60 гола за игру, пропускает – 1.00
Рубин Ялта
- 8-е место, 14 очков
- Пропускает в 3 матчах подряд
- В среднем 1.20 гола за игру, пропускает – 1.40
- Победа над «Севастополем» в прошлом туре
Прогноз на матч «Сочи-2» – «Рубин Ялта»
Судя по текущей форме, «Сочи-2» выглядит предпочтительнее: команда играет дома, регулярно забивает и уверенно контролирует мяч. Учитывая уязвимость обороны гостей и хороший тонус сочинцев, хозяева имеют высокие шансы на победу. Тем не менее, «Рубин Ялта» может зацепиться за гол за счeт быстрых атак.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Сочи-2
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Сочи-2 на коэффициент 6.30
- Победа Сочи-2 на коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.88