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Прогноз на точный счёт матча «Сочи-2» – «Рубин Ялта»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:09
Сочи-2 - Рубин Я
24 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
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6.30
Точный счёт 2:1 в пользу Сочи-2
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24 мая в рамках 11-го тура Второй лиги Б «Сочи-2» на своeм поле принимает «Рубин Ялта». Обе команды подходят к игре с положительными результатами в последних турах, но при этом демонстрируют разные подходы к ведению игры. «Сочи-2» стабильно набирает очки и забивает в каждом матче, в то время как «Рубин Ялта» чередует победы и поражения, при этом нередко теряя концентрацию в обороне. Эта встреча обещает быть результативной и насыщенной.

«Сочи-2»

Резервная команда из Сочи показывает хорошую игру: 5-е место, 19 очков после 10 туров. Подопечные продолжают идти без поражений на протяжении четырeх матчей и забивают в каждой встрече – 8 мячей за 5 последних матчей (в среднем 1.60). Пропускают тоже стабильно – 5 голов за тот же период. Лидером атаки является Денис Рубанов с 5 мячами в 7 играх. Учитывая домашний фактор и уверенное выступление, можно ожидать инициативу от хозяев.

«Рубин Ялта»

Крымская команда держится в середине таблицы (8-е место, 14 очков). В последних 5 матчах «Рубин Ялта» забил 6 голов, но и пропустил 7, демонстрируя нестабильность в защите. Команда выиграла у «Севастополя» 2:1, но до этого была разгромлена «Дружбой» 0:4. Нападающий Данила Польшиков остаeтся ключевым звеном атакующей линии. Команда опасна в контратаках, но уязвима при высоком прессинге.

Факты о командах

Сочи-2

  • 5-е место, 19 очков
  • Не проигрывает 4 матча подряд
  • Забивает в каждом из 10 последних матчей
  • В среднем 1.60 гола за игру, пропускает – 1.00

Рубин Ялта

  • 8-е место, 14 очков
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола за игру, пропускает – 1.40
  • Победа над «Севастополем» в прошлом туре

Прогноз на матч «Сочи-2» – «Рубин Ялта»

Судя по текущей форме, «Сочи-2» выглядит предпочтительнее: команда играет дома, регулярно забивает и уверенно контролирует мяч. Учитывая уязвимость обороны гостей и хороший тонус сочинцев, хозяева имеют высокие шансы на победу. Тем не менее, «Рубин Ялта» может зацепиться за гол за счeт быстрых атак.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Сочи-2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Сочи-2 на коэффициент 6.30
  • Победа Сочи-2 на коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.88

6.30
Точный счёт 2:1 в пользу Сочи-2
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Рубин Я Сочи-2
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