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Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
24 июля 2023, 11:33
3
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 21:50
14
В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост
17 июля 2023, 11:00
1
В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 10:20
1
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
17 июля 2023, 07:38
4
Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги
9 декабря 2023, 19:08
0
В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе
22 сентября 2023, 20:59
1
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
19 июля 2023, 20:19
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Рубин Я
Кубань Холдинг

Рубин Я - Кубань Холдинг - 23 июля 2023

Рубин Я
23.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Кубань Холдинг
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Россия
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