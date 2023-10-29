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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Иркутск
Знамя Труда - Иркутск: обзор матча 29 октября 2023
Знамя Труда
29.10.2023, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
0 : 1
Завершен
Иркутск
Матч
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Статистика матча Знамя Труда - Иркутск
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
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25.10.2025
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3 : 1
11.10.2025
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