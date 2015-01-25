Севастополь

Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу

Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу

49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты

Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу

Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма

Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги

«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост

Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге