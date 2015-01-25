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Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
7 февраля, 15:30
3
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
1 февраля, 17:34
2
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
26 января, 07:51
1
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
25 января, 20:57
15
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу
25 января, 19:11
2
Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма
11 ноября 2023, 15:41
1
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
24 июля 2023, 11:33
3
«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
18 июля 2023, 17:05
1
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 21:50
14
Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился
17 июля 2023, 12:28
7
Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
7 февраля, 15:30
3
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
1 февраля, 17:34
2
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
26 января, 07:51
1
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
25 января, 20:57
15
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу
25 января, 19:11
2
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Севастополь - СКА - 16 июля 2023

Севастополь
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
СКА
Матч
Протокол
Статистика
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Информация о матче
Стадион:
СОК «Севастополь»
Россия
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