Севастополь

Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу
Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился
Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу