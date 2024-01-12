«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Спартаковец Бонгонда заинтересовал клубы из пяти европейских стран