«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»