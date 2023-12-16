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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 16 декабря 2023
Аугсбург
16.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
23'
Э. Демирович
35'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
Желтая карточка
Р. Гумни
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
С. Аллер
Замена
Т. Брайтхаупт
️️️️
Ф. Йенсен
90'
Замена
П. Пфайффер
️️️️
К. Мбабу
90'
89'
Замена
С. Аллер
️️️️
Э. Джан
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
80'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Ф. Тиц
77'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Э. Демирович
77'
72'
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. Гиттенс
Замена
Р. Гумни
️️️️
А. Энгелс
69'
58'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мален
Пас отдал
Н. Фуллкруг
ГОЛ! 1:0!
Э. Демирович
Пас отдал
М. Педерсен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
9
Дион Бельо
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
27
Самуэль Бамба
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дамен
22
Педерсен
14
Гаувелеув
2
Удуохай
43
Мбабу
6
Дорш
37
Реджбечай
7
Энгелс
97
Йенсен
9
Демирович
9
Тиц
4-1-3-2
1
Кобель
12
Менье
25
Зюле
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
11
Гиттенс
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
10
Фуллкруг
43
Мбабу
6
Пфайффер
6
Пфайффер
43
Мбабу
7
Энгелс
20
Гумни
20
Гумни
7
Энгелс
97
Йенсен
18
Брайтхаупт
18
Брайтхаупт
97
Йенсен
9
Демирович
11
Варгас
11
Варгас
9
Демирович
9
Тиц
9
Бельо
9
Бельо
9
Тиц
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
23
Джан
22
Аллер
22
Аллер
23
Джан
11
Гиттенс
27
Бамба
27
Бамба
11
Гиттенс
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
2
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
3
Количество передач
168
324
Сейвы
1
0
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.05
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Аугсбург Арена
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