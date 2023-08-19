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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бохум
Штутгарт - Бохум: обзор матча 19 августа 2023
Штутгарт
19.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
5 : 0
Завершен
Бохум
18'
С. Гирасси
38'
Д. Загаду
60'
Силас
67'
Силас
77'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Бохум
80'
Замена
Н. Лосли
️️️️
А. Лосилла
Замена
Р. Массимо
️️️️
П. Штенцель
78'
Замена
Б. Соса
️️️️
Х. Ито
78'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Силас
78'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
А. Каразор
78'
ГОЛ! 5:0!
С. Гирасси
Пас отдал
П. Штенцель
77'
69'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Штегер
68'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
Т. Асано
ГОЛ! 4:0!
Силас
Пас отдал
П. Штенцель
67'
65'
Замена
М. Брошински
️️️️
К. Антви-Адджей
ГОЛ! 3:0!
Силас
Пас отдал
К. Фюрих
60'
46'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Ф. Хофманн
Желтая карточка
Д. Загаду
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
ГОЛ! 2:0!
Д. Загаду
Пас отдал
К. Фюрих
38'
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Х. Ито
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Силас
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
30
Мохамед Санко
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нюбель
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
3
Антон
15
Штенцель
20
Мийо
10
Фюрих
26
Силас
11
Чон
9
Гирасси
3-3-3-1
1
Риман
15
Машович
18
Ордец
13
Бернардо
25
Пасслак
8
Лосилла
32
Виттек
29
Асано
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
21
Ито
3
Соса
3
Соса
21
Ито
16
Каразор
25
Эглофф
25
Эглофф
16
Каразор
15
Штенцель
15
Массимо
15
Массимо
15
Штенцель
26
Силас
18
Левелинг
18
Левелинг
26
Силас
8
Лосилла
20
Лосли
20
Лосли
8
Лосилла
7
Штегер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
7
Штегер
29
Асано
10
Дашнер
10
Дашнер
29
Асано
33
Хофманн
6
Цоллер
6
Цоллер
33
Хофманн
18
Антви-Адджей
9
Брошински
9
Брошински
18
Антви-Адджей
Остались в запасе
Штутгарт
Бохум
41
Деннис Сеймен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Штутгарт - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
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