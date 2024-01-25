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Черноморец
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2 марта, 10:40
0
Глава РПЛ прокомментировал проблемы с газоном на «Лукойл Арене»
4 марта, 12:58
5
Сын Тихонова забил победный гол в первом официальном матче тренера после возвращения в «Енисей»
2 марта, 13:48
3
«Енисей» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 10:40
0
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Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
1 : 0
02.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
1 : 0
02.03.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 1
22.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Спартак
3 : 2
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 2
25.01.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
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2 : 0
03.03.2024
Черноморец

Торпедо - Черноморец - 30 июля 2023

Торпедо
30.07.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Черноморец
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Торпедо - Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко (Владивосток)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Максим Скорочкин (Владивосток)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Лужники
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- : -
10.03.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
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