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Расписание матчей
Александрия - Волынь
Александрия - Волынь: обзор матча 10 июня 2010
Александрия
10.06.2010, четверг, 18:00
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Волынь
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Александрия - Волынь
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0
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0
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
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Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
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